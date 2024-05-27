Более 71 тыс школьников Подмосковья написали ОГЭ по четырем предметам

27 мая в Московской области прошел основной государственный экзамен по биологии, информатике, обществознанию, химии. В аттестации приняли участие более 71 тыс. девятиклассников региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экзамен по обществознанию выбрали свыше 37 тыс. школьников. Экзаменационные работы включали 24 задания по блокам: от экономики и социальных отношений до политики и права. Задания разделялись на две части: первая содержала 16 заданий с кратким ответом и 4 с развернутым, вторая — 4 задания с развернутым ответом.

Более 19 тыс. учеников сдали ОГЭ по информатике, выполнив 15 заданий, из которых 10 предполагали краткий ответ, а 5 — практические задания, выполняющиеся на компьютере. Школьники использовали компьютерную технику без доступа к интернету.

На экзамене по биологии, который выбрали свыше 11 тыс. школьников, проверялись знания о функционировании организма человека и общих основах биологии. Учащиеся решали задачи по генетике и формулировали гипотезы на основе экспериментов, при этом им было разрешено использовать линейку и непрограммируемый калькулятор.

На ОГЭ по химии зарегистрировалось более 3 тыс. выпускников. Экзаменационная работа включала выполнение химического эксперимента под наблюдением эксперта. Для выполнения заданий участникам было разрешено использовать непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование и необходимые таблицы.

Минимальный балл, необходимый для сдачи ОГЭ по этим предметам, составляет 14 баллов по обществознанию, 13 — по биологии, 10 — по химии и 5 — по информатике.

Для проведения экзаменов было открыто 552 пункта по всей области. Процесс аттестации контролировали более 1,1 тыс. аккредитованных общественных наблюдателей, а также 20 онлайн.

Результаты ГИА станут известны не позднее 11 июня. Ознакомиться с ними выпускники смогут в своих школах в течение одного дня со дня утверждения результатов, а также в личном кабинете Регионального центра обработки данных. Для тех, кто по уважительной причине не смог принять участие в аттестации, предусмотрены резервные дни: 25 и 26 июня, а также 1 и 2 июля.

Всего более 93 тыс. девятиклассников Подмосковья примут участие в экзаменационной кампании в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.