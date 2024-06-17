Акция «Чистая река» прошла в Павловском Посаде

В ходе акции «Чистая река» предприниматели Павловского Посада очистили от мусора более 14 километров реки Клязьма. Из воды достали около 4 кубометров отходов. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Акция «Чистая река» — полезное и объединяющее мероприятие. Хочу подчеркнуть, что инициатива в его проведении всегда исходит от бизнеса, а наша задача — поддержать и объединить. Каждый год коллектив пополняется, а мусора в реке становится все меньше. В этом году в соревновании приняли участие 24 человека. Все они — руководители промышленных, торговых, производственных предприятий нашего городского округа», —рассказала руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей по городскому округу Павловский Посад Маргарита Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы на территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.