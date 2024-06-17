Путин вывел Федеральное медико-биологическое агентство из ведения Минздрава

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) выводится из ведения Минздрава России. Путин подчинил ФМБА, создававшее и патентовавшее вакцины во время пандемии Covid-19, напрямую главе государства, сообщает Газета.ru .

Кабинету министров также поручено предоставить предложения по приведению своих актов и актов президента в соответствие с новым указом.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации», — говорится в документе, подписанном Путиным.

Указ вступает в силу со дня подписания.

После мировой вспышки Covid-19 ФМБА разработало несколько препаратов для лечения коронавируса. Владимир Путин, отмечая заслуги работников Федерального медико-биологического агентства, называл их «медицинским спецназом».