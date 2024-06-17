Свыше 3 тысяч москвичей получили новые квартиры по реновации в мае

В мае 2024 года правообладателями квартир в 102 новостройках по программе реновации стали москвичи, которые переехали из 169 старых домов. Больше всего договоров заключили жители востока, юго-востока и запада города, сообщается на сайте мэра столицы.

«В прошлом месяце более трех тысяч москвичей, которые ранее проживали в 169 старых домах, получили новые равнозначные квартиры по программе реновации. Это более чем на 35 процентов превышает показатель мая прошлого года», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам Гамана, в прошлом году правообладателями квартир стали 2,2 тыс. москвичей.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин пояснил, что старое жилье, из которого уезжают москвичи, переехавшие в новостройки, сначала разбирают, а потом сносят.

«Так, в мае 2024 года по программе реновации город завершил расселение 28 домов, а всего с начала года число таких зданий достигло 105», —добавил он.

Во всех новостройках провели качественную отделку, поставили необходимое оборудование, куда входят сантехника и электрические плиты.