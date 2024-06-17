Глава Котельников осуществил мечту детей бойцов СВО

В Котельниках особое внимание уделяется семьям бойцов и погибших при выполнении боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

«В настоящее время, когда наши военнослужащие находятся в зоне СВО и выполняют задачи по защите Родины, наша главная задача — сделать так, чтобы их родители, жены и дети чувствовали заботу и поддержку», — сказал глава Котельников Сергей Жигалкин.

На одной из встреч с руководителем муниципалитета дети наших героев поделились маленькой мечтой — побывать на картодроме. Теперь это желание осуществилось. Совместно с «TIMATI Karting» в МЕГЕ Белая Дача организовали благотворительный заезд.

Детские глаза, сияющие от счастья и восторга — это самое ценное. Даже самые маленькие чувствовали себя настоящими гонщиками, управляя своим мини-картом. Катание на картинге — не только увлекательный и веселый спорт, но и занятие, которое развивает концентрацию внимания, скорость реакции, способствует повышению самооценки и уверенности в себе.

После заезда пригласили всех на чаепитие. В ходе беседы дети рассказали о своих успехах и планах на летние каникулы, а также поделились впечатлениями о мероприятии. Без сомнений, этот день останется надолго в памяти детей, как яркое воспоминание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.