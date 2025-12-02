Более 71 млн рублей заплатят нарушители за свалку в Дмитрове

13 арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Минэкологии Московской области в споре с петербургской компанией «Аптека Радуга недвижимость», которая должна ответить за порчу земель. Факт нарушения был установлен инспекторами эконадзора в поселке Останкино, на двух земельных участках, принадлежащих компании. Сумма претензий министерства превышает 71 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Компания всеми силами пытается уклониться от возмещения ущерба. Она объявила себя банкротом, добилась соответствующего судебного решения. И вот здесь возникает интересный нюанс: претензии кредиторов могут быть включены в реестр и выплачиваться за счет реализации имущества раньше других, а могут оказаться вне реестра и удовлетворяться по остаточному принципу. В этом случае ущерб дмитровским землям мог остаться невозмещенным», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Суд первой инстанции вынес определение о том, что претензии Минэкологии подлежат удовлетворению после того, как пройдут расчеты с кредиторами, включенными в реестр. Однако министерство, отстаивая интересы региона, подало апелляционную жалобу, и арбитражный суд ее удовлетворил. Таким образом шансы на реальное возмещение ущерба повысились.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.