Более 700 видеокамер подключат к системе «Безопасный регион» в Люберцах в этом году

Более 700 видеокамер системы «Безопасный регион» будет подключено в городском округе Люберцы в текущем году. Всего за последние три года в муниципалитете установили и подключили более 3 000 видеокамер, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Камеры установят во дворах и на подъездах многоквартирных домов, на социально значимых и коммерческих объектах, в местах массового скопления людей, в пешеходных переходах, на дорожных развязках и пр.

«Наш округ входит в тройку лидеров среди муниципалитетов Подмосковья по количеству подключенных видеокамер к системе „Безопасный регион“. Всего на территории Люберец их почти 12 тысяч», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

За последние три года в Люберцах по поручению главы Владимира Волкова к системе «Безопасный регион» было подключено более 3 000 видеокамер. Из них — свыше 500 объектов установлено на подъездах МКД.

За этот период с помощью системы на территории округа было раскрыто 326 преступлений и выявлено более 460 административных правонарушений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.