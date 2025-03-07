Более 70 жителей Левобережного задали свои вопросы главе Химок

Глава городского округа Химки Елена Землякова приняла участие в работе выездной администрации. На этой неделе она прошла в микрорайоне Левобережный. Со своими вопросами обратились 72 человека, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В своем телеграм-канале получаю много обращений с этого микрорайона. В основном, это содержание территорий и домов, ремонт дорог. Вместе разобрали, как реализуем в Химках программу капремонта домов», — сказала Елена Землякова.

Так, химчанка Людмила Куликова пришла на выездную администрацию с вопросом работы прибора учета в доме.

«Мои соседи и я переживаем, как не переплатить за коммунальные услуги. Поэтому обратилась за помощью и консультацией, что делать в таких ситуациях», — сказала Людмила Куликова.

Еще один вопрос — замена старых общедомовых труб и перенос сроков капитального ремонта дома № 16 на улице Пожарского на следующий год.

Вопрос уже в работе. Адрес дома будет рассмотрен для включения в программу по капитальному ремонту на 2026 год, но для этого жителям нужно провести собрание собственников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.