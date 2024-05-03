Более 70 тыс тюльпанов, бегоний и гиацинтов высадят в городские клумбы Химок

В городском округе Химки приступили к высадке цветов в городские клумбы. Всего город украсят более 70 тыс. цветов различных видов. Дизайн-проекты составлены с учетом сезонных особенностей, то есть цветение одних растений будет сменяться цветением других, создавая непрерывный цикл. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Так, в парках, скверах и аллеях появятся живые композиции из бегоний, петуний, календулы, тюльпанов, пеларгоний, гиацинтов, космей, бальзаминов, вьюнков и настурций. В общей сложности городской округ украсят более 60 наименований разных цветов. Ландшафтный дизайн составлен с учетом сезонных особенностей. Первыми зацветут гиацинты, затем тюльпаны, а позже любители более высоких температур — петунии и бегонии.

На данный момент цветы уже высажены в клумбы на Аллее героев и у Вечного огня в Старых Химках, а также в Левобережном. В планах — украсить все микрорайоны округа.

«Из ассортимента цветов мы также выбрали виолу, так как она более морозостойкая. Сейчас по весне, в мае обычно, выпадает даже снег, температура низкая. Выбрали именно мелкоцветущий вид», — рассказала начальник участка озеленения МБУ «Объединенное городское хозяйство» Лилия Куркина.

К теплому сезону также высадят более 3 тыс. деревьев и 11,5 тыс. кустарников. Кроме того, к осени в округе появится еще 82 тыс. тюльпанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.