Более 70 тыс родителей оценили качество питания в школах Подмосковья

В октябре завершился первый этап голосования о качестве школьного питания в Подмосковье. Министерство образования Московской области получило 2,3 млн откликов от учеников и их родителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Более 54% родителей, принявших участие в опросе, отметили, что их детям нравится школьное питание. Среди самых любимых блюд учеников оказались пельмени, макароны с сыром и блины. В то же время тушеная капуста, кабачковая икра и рыбные котлеты получили негативные отзывы.

«Для каждого родителя важно, какой обед был у его ребенка в школе. Наша задача, чтобы еда была не только полезная, но и вкусная. Каждый родитель может проверить и лично попробовать школьную еду, а записаться на такую проверку можно онлайн через мобильное приложение «Моя школа», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Для удобства голосование проводится в онлайн-формате, что позволяет большему количеству родителей высказать свое мнение. Важно отслеживать динамику в оценке питания, чтобы вовремя выявить негативные тенденции по каждой школе и оперативно реагировать.

В Подмосковье продолжает работать проект «Родительский контроль», позволяющий каждому желающему родителю прийти в школу и попробовать еду в столовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.