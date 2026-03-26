Более 70 школьников из 10 регионов РФ примут участие в финале турнира «Умножая таланты»

В марте почти 500 школьников из регионов деятельности «Газпром нефти» прошли отбор для участия в финале турнира по точным наукам «Умножая таланты». Его финал пройдет в апреле в Санкт-Петербурге, где 79 лучших участников будут бороться за основную награду — дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в 8 вузов по всей стране, сообщает пресс-служба Московского НПЗ.

Для выхода в финал команды решали актуальные задачи по нефтехимии, цифровым технологиям и математическому моделированию в нефтегазовой сфере. Ребята исследовали, как сделать авиатопливо экологичнее за счет биодобавок, разрабатывали 3D‑модели буровых установок, строили «умные» логистические маршруты.

В столичном регионе команды старшеклассников оценивали эксперты Московского НПЗ. Портфолио участника турнира поможет после получения школьного аттестата поступить в колледж или университет и начать самостоятельную карьеру на предприятии.

«Очный региональный этап придал турниру новый импульс: школьники из разных регионов активнее включились в состязание. Они решали настоящие задачи от предприятий из своего региона и получили возможность продемонстрировать свои способности экспертам отрасли. Для участников это не просто соревнование — это возможность поверить в то, что они могут стать частью больших технологических проектов. Благодаря проекту талантливые ребята поступают в партнерские вузы, колледжи и техникумы, а в дальнейшем строят карьеру в ключевых отраслях экономики», — прокомментировала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Для школьников 8-9 классов в этом году открыто новое направление турнира — «Технология», где они знакомятся с основами электромонтажа, лабораторного анализа и эксплуатации оборудования. В финале ученики продолжат решать практические задачи в сфере промышленности, а также посетят экскурсии в вузах.