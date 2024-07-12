Более 70 предпринимателей Подмосковья подали заявки на субсидии по франшизе

С начала года предприниматели региона подали уже более 70 заявок на получение субсидии для развития бизнеса по франшизе. Из них 39 уже получили поддержку. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Бизнес региона может возместить до 1 млн рублей затрат на покупку оборудования, арендные платежи и коммунальные услуги благодаря субсидии по франшизе. На сегодняшний день 75 предпринимателей уже подали заявки на получение этой поддержки на общую сумму 34,6 млн рублей, а 39 из них уже получили субсидии на 17,5 млн рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди получателей субсидий — индивидуальный предприниматель Алексей Горбик из Одинцова, открывший по франшизе мультиспортивный детский клуб Extreme Kids. Размер поддержки составил 500 тыс. рублей. Полученные средства позволили предпринимателю возместить арендные платежи.

Также субсидию получил индивидуальный предприниматель Евгений Гагарин из Люберец, развивающий по франшизе клуб виртуальной реальности WARPOINT. С помощью полученной субсидии в 500 тыс. рублей предприниматель возместил затраты на арендные платежи.

Напомним, что для подмосковных франшиз максимальный размер субсидии составляет 1 млн рублей и не более 50% затрат, для иных — 500 тыс. рублей и до 50% затрат.

Предприниматели Московской области могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе в течение года. Также в течение всего года они могут обратиться за субсидией на компенсацию затрат на крупнейших маркетплейсах. Меры поддержки позволят возместить расходы, связанные с развитием бизнеса.

Подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе и другие меры поддержки можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.