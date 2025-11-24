Более 70 подъездов отремонтировали в Щелкове за год

В городском округе Щелково завершены все работы по ремонту подъездов. В этом году в план работ вошло 74 объекта. Рекордсменом по количеству ремонтируемых подъездов стала управляющая компания МУП «МЩВ» — у них работы прошли по 24 адресам. На втором месте — ООО «ЕДС» Щелково и 11 подъездов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В рамках работ специалисты осуществляли покраску стен и потолков, замену осветительных приборов, почтовых ящиков и тамбурных дверей. Также в рамках ремонта устанавливали новые окна и пандусы, проводили ремонт входной группы.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Их объем и наполнение всегда индивидуальны — по региональному стандарту, но с учетом пожеланий жителей. Особо внимание уделяется доступности для маломобильных граждан.

Кроме того, уже второй год подряд городской округ Щелково становится победителем регионального конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». На этот раз победу одержал подъезд управляющей компании «ЕДС».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.