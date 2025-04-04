Более 70 новобранцев отправят в армию за время весеннего призыва в Волоколамске

Призывная комиссия начала работать в Волоколамске. За 3,5 месяца весенней кампании на службу в армию отправят более 70 новобранцев из трех муниципальных округов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Призывники как правило проходят службу в частях Западного военного округа, включая подразделения, расположенные в Подмосковье. Ребята будут служить в пограничных войсках, ВДВ, Росгвардии, кто-то отправится на флот, в ракетные войска. Новобранцы не будут направлены в зону СВО. По окончании службы ребята вернутся домой.

Как сказала председатель призывной комиссии, глава Волоколамского округа Наталья Козлова, новобранцы не будут направлены в зону СВО. По окончании службы ребята вернутся домой.

«Приятно видеть, что среди волоколамцев призывного возраста растет осознание гражданского долга. Многие молодые люди сами проявляют инициативу и обращаются в военкомат, проходят медицинские комиссии и с готовностью отправляются на срочную службу. Это высокий уровень патриотизма и ответственности перед Родиной, перед своими сверстниками», — отметила Наталья Козлова.

Весенняя призывная кампания продлится до 15 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.