Более 70% мусоровозов передают геолокацию в единую систему учета отходов

Данные о своем местоположении в федеральную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) уже передают 73,9% мусоровозов по всей стране. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ, передает пресс-служба российского экологического оператора.

«Во ФГИС УТКО внесена информация о 25 052 транспортных средствах по вывозу отходов. Из них 18 505 передавали треки движения, это 73,9% от общего количества. Передача данных ГЛОНАСС в единую систему позволяет видеть маршруты мусоровозов, как они им следуют, выявлять несанкционированный сброс отходов», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

При этом 6 547 транспортных средств до сих пор не обеспечили передачу данных ГЛОНАСС, что составляет 26,1% от общего количества.

«В „зеленой зоне“ находятся 67 регионов, они передают треки по 50% мусоровозов и более. Еще шесть регионов — в „желтой зоне“ с показателем от 20% до 50% по передаче треков. Четыре региона в „красной зоне“: это Республики Дагестан, Ингушетия, Ивановская область и Чукотский автономный округ с показателем менее 20%», — добавили в пресс-службе ППК РЭО.

Отчетность по передаче треков мусоровозов готовится специалистами Российского экологического оператора.