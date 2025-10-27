Более 70 мешков вторсырья отправлено на переработку благодаря акции «РазДельный Сбор» в Электростали

В Электростали вновь прошла экологическая акция по сбору вторсырья «РазДельный Сбор». В минувшие выходные в Электростали вновь прошла экологическая акция по сбору вторсырья «РазДельный Сбор», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Традиционно местом проведения мероприятия стала площадь около кинотеатра «Современник», расположенная на пересечении улиц Мира и Тевосяна.

В этот раз в экоакции приняли участие около 150 человек. Совместными усилиями жителей и волонтеров экологического движения «РазДельный Сбор» удалось собрать внушительный объем вторсырья — более 70 мешков. Всю собранную макулатуру, картон, твердый и мягкий пластик, стекло, металл и другие подходящие предметы отправили на переработку в экоцентр, где вторсырье сможет обрести вторую жизнь. Также в рамках акции многие жители приносили «добрые крышечки». Эту инициативу поддержали ученики и педагоги образовательных учреждений города. В этом месяце благодаря их стараниям было собрано четыре больших мешка и 20 бутылок, наполненных пластиковыми крышками. Средства, вырученные от переработки таких крышек, будут направлены на благотворительные цели, поддержку социально значимых проектов и помощь нуждающимся.

Акции по раздельному сбору вторсырья в Электростали проводятся в 4-ую субботу каждого месяца с 12:00 до 14:00 силами волонтеров экологического движения «РазДельный Сбор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.