Более 70 ландшафтных проектов украсит Москву в рамках фестиваля «Сады и цветы»

Свыше 70 ландшафтных проектов украсит Москву в рамках фестиваля «Сады и цветы». Площадки будут открывать постепенно вплоть до конца июня, а первые работы уже появились в разных районах мегаполиса, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Ведущие российские ландшафтные дизайнеры представят как лучшие композиции прошлых лет, так и новые проекты. Одна из ключевых тем этого сезона — 80-летие Победы», — сказала заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Например, по ее словам, на Арбате появится аллея, посвященная героям Великой Отечественной войны. На специальных экранах можно будет увидеть выдержки из писем, которые писали фронтовики.

Другие композиции, посвященные 80-летней годовщине Победы, расположатся на Новом Арбате, лестнице Российской государственной библиотеки и площади Дорогомиловская Застава. Все они вдохновлены несгибаемой волей и непоколебимым духом солдат, сражавшихся на передовой и принесших триумфальную победу.

В июне на Манежной площади появится флагманская площадка фестиваля в стиле ботанического сада. Здесь можно будет отдохнуть в зоне с тропическими растениями, провести время у пруда с карпами, сделать фото у водопада и увидеть выступления творческих коллективов.

Центральные пешеходные улицы превратятся в яркий прогулочный маршрут. Например, в Камергерском переулке появятся лимонные деревья, а на Кузнецком Мосту — многоуровневый ландшафт с водоемом и липами. На набережных разместят яркие декоративные элементы с цветочными акцентами.

Кроме того, У памятника Александру Пушкину появились розарий и высокие кипарисы, напоминающие о кавказских путешествиях поэта. У входа в Московский зоопарк появилась вертикальная зеленая композиция, ставшая одним из самых популярных проектов прошлого года.