Более 70 егорьевцев собрал Молодежный форум «Твой ориентир»

Уже второй год на территории Спортивно-оздоровительного лагеря «Ракета» в Егорьевске проходит молодежный форум «Твой ориентир». Его организует Молодежный центр «Маяк», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Твой ориентир» — это площадка для развития юных активных школьников и студентов по разным направлениям. В этом году их 4: Добровольчество, КВН, Ивент\медиа и ЗОЖ. Эти сферы, по мнению организаторов, наиболее популярны, актуальны и востребованный в молодежной среде. Форум посетило более 70 участников из Егорьевского техникума, Колледжа педагогики и искусства, а также из старших классов школ округа.

«В первую очередь форум направлен на формирование молодежного актива, его знакомство с направлениями работы Молодежного центра „Маяк“ и выявление активистов, которых мы, как организаторы, планируем приглашать участвовать в городских мероприятиях. Каждый вечер мы выявляем самых активных и поощряем мерчем от молодежного центра. У нас есть уже три человека с хорошими идеями на гранты, которые мы, надеюсь, сможем реализовать», — рассказала начальник отдела социально-психологической службы Молодежного центра «Маяк» Алина Астахова.

В числе спикеров в этом году победитель 1-го сезона «Большой перемены», корреспондент МУЗ-ТВ Егор Глазунов, комик, победитель ComedуБаттл Дмитрий Птицын, руководитель творческой студии «ART RANCHO» Юлия Фролова, руководитель вокальной студии «RyVoc» Анастасия Рынгач и другие известные в Егорьевске и не только личности. По словам участников форума, они не только делятся полезной информацией, но и вдохновляют на достойные свершения.

«В этом году было гораздо больше людей, нам приходилось прямо отбирать. Ребятам очень понравилось, они пришли очень активные, очень артистичные. Мы дали им небольшую базу и у них все уже отлично получается, они вчера показали потрясающее выступление», — рассказала руководитель клубного формирования «КВН» Дворца культуры имени Конина Анастасия Гонцова.

На форуме прошло несколько акций от волонтеров, дискотеки, интенсивы, флеш-мобы и других образовательно-развлекательных и спортивно-досуговых мероприятий. Участники, которые прибыли сюда во второй раз отмечают улучшения в организации и благодарят МЦ «Маяк». В планах у центра с помощью активной молодежи создавать еще более интересные форумы, концерты и встречи. Совсем недавно в Егорьевске прошли такие фестивали как «Жаркое лето», «Добродень», совсем новый «Фестиваль ударной музыки». Идеи для следующих проектов в руках у талантливой молодежи Егорьевска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.