Более 70 человек приняли участие в акции «День соседей» в Люберцах

Более 70 человек приняли участие в акции «День соседей» в городском округе Люберцы. Её организовала для жителей Красногорской улицы управляющая компания при поддержке администрации муниципалитета, сообщили в пресс-службе округа.

«Для участников акции подготовили игровые и творческие площадки, выступления танцевальных и вокальных коллективов, конкурсы и розыгрыши. Особую радость детям доставили сладкие подарки и мороженое, а взрослые смогли пообщаться с соседями в тёплой атмосфере», — сообщил депутат Московской областной Думы Дмитрий Дениско.



Региональный координатор партийного проекта «Школа ЖКХ» Наталья Абросимова отметила, что Международный день соседей традиционно проводится в мае и охватывает все муниципальные образования Подмосковья.



«Сегодня на площадке — много детей, танцевальных коллективов, видно, что ребята получают удовольствие. В течение недели такие праздники проходят в разных уголках Московской области. Мы видим, насколько акция полюбилась жителям, насколько она важна для укрепления добрососедских связей», — резюмировала Наталья Абросимова.



Напомним, старт акции был дан в 2014 году. Тогда инициатива объединила несколько десятков тысяч человек, в настоящее время количество участников выросло до сотен тысяч.



В городском округе Люберцы праздники во дворах, посвящённые Дню соседей, проходят всю текущую неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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