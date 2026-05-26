Более 7 тыс жителей Наро-Фоминска проголосовали за благоустройство

Более 7,2 тысячи жителей Наро-Фоминска приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в Подмосковье. Оно проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В Московской области проходит шестое по счету голосование за благоустройство общественных пространств. За месяц в нем уже поучаствовали свыше 442 тысяч жителей региона.

От Наро-Фоминска на выбор представлены три территории. Больше всего голосов набрала пешеходная зона на улице Ленина — 3,8 тысячи. Сквер у Дома культуры «Апрелевка» на Комсомольской улице поддержали 2,4 тысячи человек, сквер у Дома культуры на Кировской улице — 900 жителей.

Принять участие может любой житель старше 14 лет. Для этого нужно выбрать одну из локаций на сайте https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/, указав регион «Московская область».

Работы на объекте, который получит наибольшую поддержку, начнутся в 2027 году. В 2025 году победителем голосования стал сквер в привокзальном микрорайоне на улице Полубоярова — за него проголосовали 12,6 тысячи человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.