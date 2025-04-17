Более 7 тыс вандальных надписей устранили в Подмосковье с начала года

Граффити, созданные уличными художниками без разрешения органов местного самоуправления, считаются несанкционированными. Так, с начала года коммунальщики Подмосковья ликвидировали 7 323 незаконных «художеств». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Такое творчество на фасадах МКД, заборах или детских игровых площадках ухудшают внешний вид городских пространств, за которыми осуществляется контроль со стороны министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, в том числе, с использованием камер «Безопасный регион».

Так, с начала года коммунальные службы региона ликвидировали 7 323 незаконных «художеств». Наибольшее количество устранено в городских округах:

Балашиха — 675;

Подольск — 630;

Мытищи — 611.

Специалисты занимаются удалением вандальных изображений, закрашивая их подходящими красками или применяя специальные моющие составы.

Жителям Подмосковья на заметку: за незаконное размещение граффити предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей по статье 214 УК РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.