Более 7 тыс вандальных надписей устранили в Подмосковье с начала года
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Граффити, созданные уличными художниками без разрешения органов местного самоуправления, считаются несанкционированными. Так, с начала года коммунальщики Подмосковья ликвидировали 7 323 незаконных «художеств». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Такое творчество на фасадах МКД, заборах или детских игровых площадках ухудшают внешний вид городских пространств, за которыми осуществляется контроль со стороны министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, в том числе, с использованием камер «Безопасный регион».
Так, с начала года коммунальные службы региона ликвидировали 7 323 незаконных «художеств». Наибольшее количество устранено в городских округах:
- Балашиха — 675;
- Подольск — 630;
- Мытищи — 611.
Специалисты занимаются удалением вандальных изображений, закрашивая их подходящими красками или применяя специальные моющие составы.
Жителям Подмосковья на заметку: за незаконное размещение граффити предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей по статье 214 УК РФ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.