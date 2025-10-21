Более 7 тыс учеников математических классов Подмосковья написали диагностическую работу

21 октября более 7 тыс. семиклассников из 269 школ региона приняли участие в региональной диагностической работе (РДР) по математике углубленного уровня. Это уже третья работа из запланированного цикла, который также включает диагностику для учащихся 5-х и 8-х классов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Цель РДР — оценка уровня освоения программы учебного предмета «Математика». В этом году работа охватывает такие темы, как числа и вычисления, элементы комбинаторики, решение текстовых задач, окружность и круг и другие. Участники выполняли 8 заданий различного уровня сложности — от базового до высокого.

Максимально возможный балл за выполнение работы составляет 12, при этом для получения положительной отметки достаточно набрать 4 балла. Время на выполнение заданий составило один урок (45 минут), а сама работа проходила в электронном формате. Задания с краткими ответами проверяются автоматически, в то время как три задания с развернутыми ответами будут оценены экспертами в личных кабинетах в ГИС «ЕАИС ОКО». Индивидуальные результаты станут известны после завершения проверки — 27 октября.

Выявленные по результатам РДР «пробелы» в знаниях помогут учителям скорректировать свою работу и поддержать учащихся в успешном освоении учебной программы. Осенний цикл РДР по математике углубленного уровня завершится 28 октября работой для 10-х классов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.