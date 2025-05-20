Более 7 тыс обращений поступило в систему-112 Подмосковья с начала года

С начала операторы системы-112 приняли через приложение более 7 тыс. обращений, что на 2 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

«112 МО» обеспечивает не просто связь с экстренными службами, а оперативное реагирование на критические ситуации. В среднем через приложение «112 МО» поступает 50 обращений в день. Это позволяет значительно сократить время обработки экстренных ситуаций.

Обратиться за помощью в экстренной ситуации через приложение «112 МО» можно путем нажатия одной кнопки. Кроме того, приложение позволяет видеть движение скорой медицинской помощи и аварийной бригады Мособлгаза на ваш вызов, знать местоположение ваших родных и близких, отправить обращение в необходимое медицинское учреждение, чтобы вызвать врача на дом, найти ближайшие медицинские учреждения, пожарные части, участковые пункты полиции, МФЦ и другие административные учреждения на карте и построить к ним маршрут.

С момента запуска приложения в 2017 году операторы службы «112» обработали уже более 43 тыс. обращений от пользователей. «112 МО» было первым подобным приложением в России и продолжает совершенствоваться, чтобы обеспечивать максимальную безопасность жителей Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.