Более 7 тыс грантов получили авторы образовательных материалов для МЭШ

С 2017 года авторы образовательных материалов для МЭШ получили более 7 тыс. грантов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Так, в прошлом году число грантов увеличилось в 4 раза. Всего 6 учителей-разработчиков вошли в топ по числу добавленных материалов.

Всего в 2023-м в виде грантов было выплачено почти 100 млн руб. Среди них выплаты от 20 до 50 тыс. были получены за тест по функциональной грамотности, от 120 до 351 тыс. — за сценарий изучения темы. Выплаты за электронные учебные пособия составили от 200 до 299 тыс. рублей.

МЭШ — уникальный цифровой помощник учителя, неотъемлемая часть столичной системы образования.