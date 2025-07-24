Более 62 тыс заявок подано на Слет Всемирного фестиваля молодежи

Более 62 тысяч человек из 175 стран, включая все регионы России, подали заявки на участие в Слете Всемирного фестиваля молодежи, сообщает Telegram-канал Росмолодежи.

Из всего количества поданных заявок выберут 2 тыс. лучших. Осенью этим молодым ребятам предстоит отправиться в Нижний Новгород.

Как только завершится основная программа Слета, 200 иностранных участников отправятся в путешествие по 10 российским регионам. Там они познакомятся с историей России, узнать о культуре и традициях ее народа.

Слет Всемирного фестиваля молодежи пройдет с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. Это главное событие в сфере международного молодежного сотрудничества.

Между тем Московская область вошла в топ-5 регионов России по количеству заявок на Слет. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы — будущее». Также большое количество заявок на участие поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Республики Татарстан.