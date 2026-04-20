Более 600 тыс школьников Подмосковья напишут ВПР с 20 апреля

Всероссийские проверочные работы стартовали 20 апреля в Подмосковье, в них участвуют свыше 600 тыс. школьников из более чем 900 школ. В течение месяца ученики 4–8 и 10 классов выполнят задания по утвержденному графику, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Четвероклассники напишут работы по трем предметам, учащиеся 5–8 и 10 классов — по четырем. Для всех обязательны русский язык и математика, еще два предмета распределяются на федеральном уровне. Конкретный перечень дисциплин для каждого класса размещают в личном кабинете ФИС ОКО за неделю до проведения работ.

В 4 классе предусмотрены окружающий мир, литературное чтение или иностранный язык. В 5–6 классах — история, литература, иностранный язык, география или биология. Семиклассники могут получить задания по истории, литературе, иностранному языку, географии, биологии, физике или информатике. В 8 классе добавляются обществознание и химия, а в 10 классе — история, обществознание, литература, иностранный язык, география, биология, химия или физика.

Почти 80 школ региона выбрали компьютерный формат проведения ВПР. В таком виде работы пройдут с 20 по 29 апреля по ряду предметов, включая историю, биологию, географию и обществознание в отдельных классах. Школы также вправе засчитать ВПР как текущий контроль или промежуточную аттестацию, закрепив это решение в локальных актах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.