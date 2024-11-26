Окопные свечи для участников СВО ежемесячно изготавливают юнармейцы Домодедова

В Домодедове каждый месяц юнармейцы изготавливают порядка 600 окопных свечей для участников СВО, передает пресс-служба администрации городского округа.

В начале 2024 года на Кутузовском проезде, д. 12 в городе Домодедово открылся Дом «Юнармии». Там ребята из разных школ городского округа Домодедово занимаются начальной военной подготовкой, осваивают первую медпомощь и изучают историю.

В ряды военно-патриотического движения входят больше 2 тысяч школьников городского округа. Объединяет их искреннее желание знать историю своей малой Родины, страны, становиться ее достойными гражданами и помогать всем, кому это необходимо.

«Юнармейцы вносят большой вклад в общее дело поддержки участников специальной военной операции. Ежемесячно для нужд участников специальной военной операции ребята варят более 600 окопных свечей — это очень много. Помимо варки свечей они плетут сети, собирают и сортируют гуманитарную помощь», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.