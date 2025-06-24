Более 600 книг отправили на новые территории из Балашихи

Мероприятие, организованное по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, прошло в библиотеке имени Ф. И. Тютчева в Балашихе. Целью акции стала культурная и духовная поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также пополнение фондов библиотек образовательных организаций Следственного комитета на новых территориях, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

В мероприятии приняли участие представители Следственного комитета, сотрудники библиотеки, волонтеры, жители города, а также начальник управления культуры Балашихи Светлана Шарцева.

«Сегодняшняя акция — это часть системной работы Следственного комитета по патриотическому воспитанию молодежи. Переданные книги пополнят библиотеки наших кадетских корпусов и учебных заведений, в том числе в Луганской Народной Республике. Мы благодарны всем, кто откликнулся и внес вклад в это важное дело», — отметил руководитель отдела пропагандистской агитационной работы управления общественно-политической работы СК России, полковник юстиции Игорь Федотов.

Особую роль в подготовке акции сыграл Союз писателей России. Заместитель ответственного секретаря Союза, главный редактор журнала «Балашиха: Голоса сердец» Нина Попова рассказала, что сбор книг стал по-настоящему народной инициативой.

«Жители Балашихи передавали в дар издания из своих семейных библиотек — это и собрания сочинений русских классиков, и книги, собранные еще в советские времена по талонам, и редкие издания для семейного и детского чтения. Кроме того, Союз писателей России передал современные книги поэтов и прозаиков — лауреатов российских премий, победителей литературных конкурсов. Мы постарались, чтобы подборка была не только тематически выверенной, но и культурно и эстетически значимой», — рассказала Нина Попова.

Подобные акции продолжают укреплять духовную связь между регионами России, поддерживают бойцов и кадет в непростое время, способствуют сохранению культурного наследия и патриотического воспитания молодого поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.