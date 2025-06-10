Более 60% школьников Подмосковья сдали базовую математику на высокие оценки

9 июня стали известны результаты ЕГЭ по математике, который прошел 27 мая. Подмосковные школьники продемонстрировали уверенные знания и хороший уровень подготовки. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Профильную математику в этом году сдавали 18 705 выпускников. Высший результат — 100 баллов — получили 19 человек. Почти каждый пятый — 3 389 участников — набрал от 80 до 99 баллов. Минимальный порог в 27 баллов не смогли преодолеть 980 человек.

Базовую математику выбрали 16 732 школьника. Почти треть из них (32,3%) справились на «отлично», еще 42,4 % — получили «хорошо».

«Более 60 % школьников сдали базовую математику на высокие оценки, а почти каждый пятый профильник превзошел отметку в 80 баллов. Это говорит о качественной подготовке, высокой мотивации ребят и системной работе наших педагогов», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Математику в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), который традиционно сдают обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, прошли 89 человек. Почти половина из них получили «пятерки» и «четверки».

В ведомстве напомнили: если у выпускника есть сомнения в результатах, он может подать апелляцию — через школу или в онлайн-формате на сайте РЦОИ. Сделать это нужно в течение двух рабочих дней с момента официальной публикации итогов.

Для тех, кто по уважительной причине не смог пройти экзамен в основной день, предусмотрен резервный срок — 20 июня. Также пересдать один из экзаменов можно в дополнительные дни — 3 и 4 июля. При этом важно помнить: при пересдаче предыдущий результат аннулируется, даже если он был выше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.