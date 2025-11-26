сегодня в 18:30

Более 60% населения Подмосковья привито против гриппа

На прошедшей 47-й неделе 2025 года заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения Подмосковья находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы не гриппозной этиологии (преимущественно риновирус, парагрипп).

Отмечается рост числа случаев гриппа во всех возрастных группах.

Среди циркулирующих штаммов гриппа преобладает A (H3N2), входящий в состав вакцин.

Против гриппа привито более 60% населения области.

Поддержание высокого охвата вакцинации и мониторинг штаммов позволяют снизить заболеваемость и уменьшить риск развития осложнений, поэтому не упустите возможность защитить себя и своих близких от гриппа.

При появлении первых симптомов заболевания обращайтесь за медицинской помощью.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Гигиена дома в период подъема заболевания ОРВИ

С наступлением сезона простудных заболеваний (таких как грипп и ОРВИ), особенно важно обеспечить максимальную безопасность вашего дома.

Несколько рекомендаций по уборке дома:

Влажную уборку в доме рекомендуется проводить 2-3 раза в неделю, при наличии больного человека — ежедневно.

Используйте дезинфицирующие средства для максимальной эффективности.

Обратите внимание на:

Дверные ручки

Одно из самых частых мест контакта. Чтобы минимизировать риск заражения, вымойте их с мылом или обработайте антисептиком с содержанием спирта не менее 70%. Также можно использовать хлорсодержащий раствор. После обработки мойте руки с мылом.

Выключатели света

Они нуждаются в регулярной дезинфекции. Протирайте их салфеткой с антисептиком. При наличии в доме заболевших, необходимо протирать выключатели после каждого использования.

Ручки шкафов, спинки стульев (не обитые тканью и мягким материалом), поверхности письменных столов

Следует регулярно мыть с мылом или протирать антисептиком во время уборки. Это поможет предотвратить распространение вирусов.

Ванная комната и туалет

Следует мыть в последнюю очередь, используя дезинфицирующие средства.

Проветривайте помещение не реже 2-3 раз в день и обязательно перед сном.

Правильная гигиена и регулярная дезинфекция жилых помещений помогут снизить риск распространения вирусов и защитить свое здоровье, а также здоровье близких.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.