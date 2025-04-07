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Более 60 куб метров мусора собрали на субботнике в Люберцах

Вблизи поселка Красково городского округа Люберцы в рамках субботника прошла уборка в Лукьяновском лесу, в ходе которой было собрано и вывезено 63 куб. метров мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботнике приняли участие сотрудники администрации, территориального отдела «Малаховка-Красково», представители коммунальных служб, специалисты управляющих компаний, ребята из местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и студенты гуманитарно-социального института.

«Провели масштабную уборку территории, очистив лес от бытового мусора, старых шин, сухих веток и листвы. В результате было собрано и вывезено 63 кубометра мусора», — отметил заместитель главы округа Александр Сорокин.

Он поблагодарил всех участников субботника и напомнил, как важно беречь природу и убирать за собой мусор, чтобы сохранить красоту и чистоту лесов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.