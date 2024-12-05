Более 60 категорий граждан имеют право на льготы по ЖКУ в Москве

Москвичам доступно множество различных мер социальной поддержки, включая скидки и компенсации на оплату ЖКУ. Право на данные льготы имеют более 60 категорий граждан, сообщается на сайте мэра Москвы.

В их числе ветераны труда, инвалиды, многодетные семьи и т. д. Для большинства из них льгота предоставляется в виде скидки при расчете платежей за квартиру.

Однако существуют и другие виды, например, компенсационные выплаты жителям Троицкого или Новомосковского административных округов. Они оплачивают начисления в полном объеме, но им предоставляется денежная выплата на расчетный счет.

Сумма льготы и срок предоставления зависят от категории получателя. А перечень услуг, на которые действует льгота, и условия ее распространения на членов семьи зависят от нескольких факторов, к примеру, от категории, состава семьи и т. д.

Оформить меру соцподдержки в виде скидки можно на портале mos.ru, если начисления за ЖКУ производят МФЦ. Либо можно предоставить документы управляющим организациям, если они формируют квитанции.

Жители ТАО и НАО могут подать заявление в территориальных подразделениях Городского центра жилищных субсидий.

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