Более 60 га леса было очищено в Подмосковье в рамках партпроекта «Чистый лес»

27 ноября в Мособлдуме состоялся круглый стол, в рамках которого были подведены итоги работы регионального партийного проекта «Единой России» «Чистый лес», передает пресс-служба партии.

В ходе проведения экологических субботников на 29 лесных участках Московской области, было вывезено более 900 кубических метров валежника, очищено свыше 60 га лесного массива. В акции приняли участие более 1600 участников, в том числе: депутаты «Единой России» всех уровней, Комитет лесного хозяйства Московской области, молодогвардейцы, «Волонтеры Подмосковья», экоактивисты, общественные деятели, а также неравнодушные жители Подмосковья.

По словам координатора регионального партийного проекта «Чистый лес», председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина, в этом году акция стартовала 25 мая в городском округе Балашиха и собрала более 100 человек.

«На текущий год была запланирована расчистка 29 площадок лесного фонда в 25 городских округах Московской области. Подводя итоги, можно сказать, что все запланированные территории расчищены. Особую благодарность выражаю сотрудникам Комлесхоза и представителям филиалов „Мособллес“.Комитет лесного хозяйства Московской области не только подобрал соответствующие участки, но и провел инструктаж, помог с техникой. За каждым субботником был закреплен депутат Мособлдумы, и практически все депутаты приняли участие в акции», — сказал Владимир Шапкин.

Он отметил, что очистка леса — это главная задача экологических субботников.

«Но не менее важная цель — это научить жителей, определять валежник и правильно собирать его уже самостоятельно. От этого польза и жителям, и лесу, так как снижается пожароопасность», — прокомментировал Шапкин.

Он добавил, что до первого марта 2025 года будут определены новые участки, в том числе и по заявкам местных жителей.

«Конечно, это будут новые муниципалитеты, новые участки. И обязательно будем заблаговременно анонсировать субботники, чтобы жители знали и присоединялись. Ведь информационное освещение мероприятия прессой, в соцсетях очень важно», — подытожил Шапкин.

В 2024 году в региональном партийном проекте «Чистый лес» приняли участие 25 городских округов Московской области: Балашиха, Мытищи, Шатура, Раменский, Волоколамск, Черноголовка, Воскресенск, Лобня, Луховицы, Домодедово, Коломна, Одинцовский, Кашира, Лотошино, Талдомский, Сергиево-Посадский, Шаховская, Подольск, Серпухов, Щелково, Истра, Раменский, Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский, Егорьевск, Можайский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.