Более 6 тыс саженцев высадили в Химках в рамках акции «День в лесу»

«Лес — визитная карточка Химок, поэтому для нас важно сохранить экологию нашего округа. Каждый год Химки принимают участие в таких акциях. Отдельно хочу поблагодарить всех неравнодушных и активных жителей, которые помогают сделать округ лучше и комфортнее», — прокомментировал заместитель главы городского округа Химки Денис Юрков.

В мероприятии приняли участие жители, представители администрации, активисты, волонтеры и депутаты городского округа.

«Химки каждый год принимают участие в этой акции. Я хочу поблагодарить всех активных жителей, которые к нам присоединились. С каждым годом участников становится все больше. Сегодня мы видим, что тот лес, который мы сажали в прошлом, уже подрос. Сегодня тут гуляют и отдыхают люди», — отметил Химки Алексей Федоров.

Озеленить свой округ пришли сотни химчан вместе с сотрудниками комитета лесного хозяйства. Для высадки деревьев администрация Химок организовала выдачу необходимого инвентаря — перчаток, ведер, лопат и посадочного материала.

«Участвуя в этой экологической акции, я почувствовала, что делаю нечто важное для нашего города. Каждое посаженное дерево — это надежда на лучшее будущее для наших детей и всего живого вокруг. Химки — наш дом, и я горжусь, что могу внести свой вклад в его озеленение», — поделилась жительница деревни Брехово Марина Селезнева.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что экологическую акцию по сохранению леса на территории Химок и всего региона проводят дважды в год — весной и осенью. Жители высаживают деревья, убирают мусор и неликвидную древесину. Главная цель мероприятия — повышение экологического благополучия лесов, парков, скверов и пригородных территорий, а также воспитание у населения бережного отношения к природе.

В Подмосковье акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» продлится до 29 сентября. Ее проведут на 20 лесных участках и более чем 370 муниципальных площадках. Общая площадь лесных массивов, на которых высадят более 37 тыс. сеянцев сосны и ели, превышает 54 га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.