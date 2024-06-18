Более 6 тыс подростков Подмосковья нашли временную работу на летний период

Летняя подработка для молодых людей — это отличная возможность получить не только дополнительные финансовые средства, но и ценный жизненный опыт. В Московской области на сегодняшний день трудоустроено более 6 тыс. подростков. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«В Подмосковье на данный момент трудоустроено более 6 тысяч подростков. Многие молодые люди предпочитают работу в сфере обслуживания, а другие выбирают творческие направления, чтобы не только заработать на этом, но раскрыть свой потенциал. Всего за летний сезон в регионе планируется трудоустроить свыше 20 тысяч ребят», — сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что подработку на лето могут найти молодые люди от 14 до 18 лет. С каждым подростком заключается трудовой договор и вносится запись в трудовую книжку.

Самыми популярными профессиями на сегодняшний день стали — администратор, вожатый в лагере, библиотекарь, а также специалист по благоустройству территорий.

Найти подходящую работу ребята могут на портале «Работа в России».

Также с 24 по 30 июня в Московской области на 19 площадках пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, где в молодые люди могут познакомиться с множеством интересных вакансий, а также посетить мастер-классы профориентации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.