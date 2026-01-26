Более 6 300 обращений поступило в cистему-112 Одинцовского округа за неделю

С 19 по 25 января в cистему-112 Одинцовского городского округа поступило свыше 6300 обращений от жителей, большая часть которых касалась вызова скорой помощи, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

За неделю с 19 по 25 января операторы cистемы-112 Одинцовского округа приняли более 6300 обращений от граждан. Из них 3296 вызовов были связаны с необходимостью скорой медицинской помощи. В полицию и ГИБДД жители обращались 955 раз. По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировано 139 вызовов, в газовую службу — 453 обращения.

С наступлением холодов увеличилось количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах. Операторы ЕДДС напоминают, что неправильная эксплуатация отопительных приборов, печей и газовых плит может привести к возгораниям.

Для предотвращения пожаров специалисты рекомендуют доверять установку отопительного оборудования профессионалам, ежегодно проверять системы отопления, регулярно чистить бойлеры, печи и дымоходы. Перед камином следует установить защитный экран и металлический лист, а перед сном обязательно гасить огонь.

При использовании электрических обогревателей важно выбирать приборы с функцией автоматического отключения, соблюдать дистанцию от легковоспламеняющихся предметов, не использовать духовки и газовые плиты для обогрева, а также не сушить вещи на отопительных приборах.

В случае пожара необходимо немедленно обращаться в службу спасения по номеру 112 или через мобильное приложение «112 МО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.