В округе Истра с начала года заменили 586 фонарей

Модернизацию уличного освещения провели в муниципальном округе Истра с января по март 2026 года. Специалисты заменили 586 фонарей, отремонтировали светильники и линии электропередачи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основной объем работ был связан с заменой устаревших приборов на энергоэффективные модели. Всего обновили около 586 уличных фонарей, из них 157 — с установкой современных энергосберегающих ламп. Работы прошли в Истре, Дедовске, Курсакове, а также в ряде сел и деревень, включая Дарну, Синево, Крюково, Бужарово, Обушково, Брыково, Надеждино и другие населенные пункты.

Кроме полной замены оборудования, в 10 локациях специалисты отремонтировали светильники без демонтажа конструкций. Такие работы выполнили, в частности, в микрорайоне Малая Истра, Борискове, Назарове, Новопетровском, на улице Народного Ополчения в Истре и в Талицах. Также восстановили 12 участков воздушных линий электропередачи в Падикове, Крюкове, Дедовске и Ермолине.

Для автоматического управления освещением заменили 65 фотореле. Обновление провели в Новоракове, Телепневе, Павловском, Лужках, Маркове-Курсакове и Хмолине. В администрации отметили, что исправное освещение повышает безопасность на дорогах, во дворах и на пешеходных переходах в темное время суток.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.