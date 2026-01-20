Более 580 тысяч вызовов поступило в систему-112 Подмосковья в 2025 г

С начала 2025 года в систему-112 Московской области поступило свыше 580 тысяч обращений, большая часть которых была адресована скорой помощи и полиции, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С января по июнь 2025 года жители Подмосковья совершили более 580 тысяч звонков на номер 112. Из них свыше 170 тысяч обращений поступило в службу скорой медицинской помощи, около 64 тысяч — в полицию и подразделения ГИБДД. Остальные вызовы были направлены в пожарную охрану, комитет лесного хозяйства, службу «Антитеррор» и другие экстренные и аварийные службы.

Система-112 Московской области является крупнейшей в России. В ее структуру входят 517 объектов и 906 автоматизированных рабочих мест. В работе службы задействовано более 3,8 тысячи специалистов, включая операторов, диспетчеров, психологов, лингвистов и IT-специалистов.

В настоящее время около 97 процентов всех вызовов экстренных служб региона поступает через номер 112. Это позволяет быстро обрабатывать обращения и передавать информацию в соответствующие ведомства, такие как скорая помощь, МЧС, полиция, ГИБДД и аварийная газовая служба.

Система-112 предназначена для приема обращений от граждан, оказавшихся в экстренной ситуации или ставших свидетелями происшествий, и обеспечивает координацию действий экстренных служб на территории Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.