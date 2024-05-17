Более 575 тыс кв м ям устранят во дворах Подмосковья в этом году

Во дворах Московской области продолжается обновление асфальта — устраняются ямы, оцифрованные муниципалитетами, в рамках планового ремонта. Городские округа восстановят асфальт и ликвидируют повреждения, чтобы автовладельцам и пешеходам было комфортнее передвигаться. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

На данный момент в регионе отремонтировано более 220 тыс. кв. м асфальта во дворах и внутриквартальных проездах, устранено 1 172 ямы. В план включали адреса, где покрытие со временем износилось и требовало обновления. В 22 городских округах подрядные организации выполняют работу хорошими темпами, в их числе: Можайский, Наро-Фоминский, Химки, Балашиха, Дмитровский.

Например, в Химках отремонтировали более 22 100 кв. м дефектов. Уже выполнили работы во дворах на Ленинградской улице, дома № 19, 20, на улице Энгельса, дома № 3, 5, 24, 26, улице Маяковского, дом № 8/12, в микрорайоне Сходня на улице Первомайская, дома № 14, 28, 28 корпуса 1, 2.

В Балашихе устранено свыше 16 280 кв. м ям. В перечне адресов, где работы уже завершены: микрорайон Железнодорожный, улица Маяковского, дома № 11, 13, 19, улица Звездная, дома № 10, 14, улица Солнечная, дома № 22, 23, Московский бульвар, дом № 8. В Дмитровском ямы восстановили во дворах поселка совхоза Останкино, дома № 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, на улице Пионерская, дом № 2.

Всего за сезон в Подмосковье планируется восстановить 575 418 кв. м асфальтового покрытия во дворах и внутриквартальных проездах в 33 горокругах. Также месяцем ранее, в апреле, муниципалитеты проводили аварийный ямочный ремонт: было ликвидировано свыше 10 600 дефектов, глубина которых превышала 5 см, а площадь составляла не более 5 кв. м. Выполнение работ проходит под контролем инспекторского состава ГУСТ Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.