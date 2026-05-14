Более 550 сервитутов оформили онлайн в Подмосковье

Жители и предприниматели Подмосковья подали более 550 заявлений на установление сервитута через региональный портал госуслуг. Онлайн-услуга доступна в разделе «Земля» — «Строительство», ответ направляют в личный кабинет заявителя, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплексная услуга «Установление сервитута в отношении земельных участков» позволяет оформить разрешение дистанционно. Ею могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, а также физические и юридические лица.

После рассмотрения заявления решение поступает в личный кабинет пользователя на портале. В случае положительного ответа заявителю направляют соглашение об установлении сервитута.

Документ можно подписать с помощью приложения «Госключ», электронной подписи либо собственноручно. Сервитут представляет собой официальное разрешение на временное пользование чужим земельным участком без нарушения прав собственника. Например, его оформляют при необходимости провести к дому линию электропередачи через соседнюю территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.