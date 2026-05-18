Более 5,5 тыс наказов жителей Балашихи собрано в новую народную программу

Продолжается сбор предложений от жителей Московской области для включения в обновленную Народную программу партии «Единая Россия». Этот документ зафиксирует направления развития регионов на ближайшие пять лет. Именно с ним партийцы собираются участвовать в выборах в Государственную Думу и Мособлдуму, запланированных на сентябрь, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«Новая Народная программа — конкретный план того, что нужно сделать в ближайшие пять лет. В каждой сфере. В каждом районе. Для каждой семьи. Возьмите судьбу Балашихи в свои руки. В прошлый раз вы дали нам наказов больше, чем какой-либо другой округ в Подмосковье. Поделитесь своими предложениями. У вас на это уйдет пять минут. А городу эти пять минут будут возвращаться годами — в виде благоустроенного двора, удобного маршрута, нового автобуса, современной школы, где будет учиться ваш ребенок», — заявил Игорь Брынцалов.

Благодаря выполнению Народной программы в Балашихе за пять лет возвели 11 школ, 19 детсадов, 5 поликлиник в новых жилых кварталах, запустили строительство многопрофильной больницы в Ольгино, а также модернизировали теплосети в районе Балашихи-3. В 2026 году, следуя наказам граждан, в округе проведут капитальный ремонт еще четырех образовательных учреждений: одной школы и трех детских садов.

«Народная программа Единой России стала живым документом, который меняется вместе с запросами людей и с теми вызовами, с которыми сталкивается страна. Многое удалось сделать — это строительство и капитальный ремонт важных объектов социальной сферы, благоустройство территории, развитие жилищно-коммунального хозяйства города. Но еще больше задач нам только предстоит решить», — отметил глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.

Свои идеи по решению насущных проблем городского округа, а также инициативы, касающиеся системных решений на федеральном уровне, можно направлять в разной форме: через интернет, в региональные отделения партии или в общественные приемные муниципалитетов. Кроме того, лично передать свой наказ получится при встречах с депутатами от партии.

Жители Балашихи могут внести свои предложения на официальном портале естьрезультат.рф, позвонив по номеру горячей линии: 8‑800‑200‑89‑50, или обратившись в местную общественную приемную «Единой России» по адресу: ул. Парковая, д. 7. Телефон для предварительной записи: 8 (985) 193-64-03.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.