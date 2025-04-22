Более 55 тыс инвалидов трудоустроены в Подмосковье

В Московской области за последние 5 лет более чем на 40% увеличилось число работающих инвалидов. Развитие мер социальной поддержки и программ по обучению инвалидов способствует улучшению их интеграции в рынок труда, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В Подмосковье более 55 тысяч работающих инвалидов, а еще 5 лет назад их число не превышало и 40 тысяч. Одним из ключевых факторов этого роста стали реализация большого количества программ обучения и повышения квалификации, а также сотрудничество с работодателями, которые активно участвуют в программах по трудоустройству инвалидов, предлагая им специальные вакансии и адаптированные условия труда», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Кадровый центр Подмосковья предлагает жителям, имеющим инвалидность, множество тренингов, вебинаров и программ обучения по востребованным профессиям. Кроме того, центр индивидуально консультирует по вопросам трудоустройства, помогает составить резюме и подготовиться к собеседованиям.

В ведомстве отметили, что освоить новую профессию инвалиды по слуху и зрению могут также в центре реабилитации имени Мещерякова. Там представлено более 15 направлений: швея, керамист, повар, массажист, мастер обработки цифровой информации, художник по дереву и др.

Найти подходящую работу люди с ограниченными возможностями могут на портале «Работа в России», используя специальный фильтр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.