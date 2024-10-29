Более 5,2 тыс аварийных деревьев убрали с территории лесфонда Подмосковья

По состоянию на сегодняшний день с территории лесного фонда Московской области убрано 5 253 аварийных дерева, внесенных в государственное задание на 2024 год. Работы по рубке проводятся силами ГАУ МО «Центрлесхоз» и подрядчиков во всех подмосковных лесничествах, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«В рамках рассмотрения многочисленных обращений граждан объем работ по рубке аварийных деревьев был увеличен и сейчас составляет 5580 деревьев», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего аварийных деревьев убрано с территории Подольского, Сергиево-Посадского, Волоколамского, Ступинского и Истринского лесничеств.

Дерево считается аварийным и проводится его рубка в том случае, когда оно расположено не более чем в 100 м от населенного пункта и имеет структурные изъяны, например, гнили и обрыв корней, его опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части, тем самым причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан.

Решение о проведении рубки принимается по результатам рассмотрения обращений граждан, направленных через Единый центр управления регионом, официальный региональный портал «Добродел» и официальный сайт (https://klh.mosreg.ru/) Комлесхоза.

Леса Московской области защитные, и в них возможны только санитарные рубки, проводимые после обследования специалистами. Призываем воздерживаться от самовольной рубки аварийных деревьев.

В случае, если ущерб, причиненный в результате незаконной рубки, составит менее 5000 рублей, такое нарушение предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей.

В случае совершения незаконной рубки лесных насаждений с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тыс. до пяти 5 тыс. рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения.

Помимо штрафа взыскивается ущерб, причиненный в результате незаконной рубки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.