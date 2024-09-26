Более 500 участников финальных смен «Территории смыслов» посетили «Зеленый фургон» РЭО

Российский экологический оператор (РЭО) установил мастерскую переработки «Зеленый фургон» на территории 10-го юбилейного форума «Территория смыслов» в Сенеже в Московской области. За 10 дней «Зеленый фургон» посетили более 500 человек. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«Проект мастерской переработки „Зеленый фургон“ пользуется большой популярностью среди гостей форумов. Вместе с нашими партнерами — волонтерами-экологами из движения „Экосистема“ мы устанавливаем его как на молодежных мероприятиях, так и на деловых. Гости мастерской могут на наглядных примерах увидеть, как работает экономика замкнутого цикла. На „Территории смыслов“ более 500 человек побывали в „Зеленом фургоне“, что означает, что как минимум столько людей задумались о влиянии человека на окружающую среду и о том, какой вклад каждый из них может внести в защиту природы», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Фургон был установлен в период проведения двух последних заездов «Единство» и «Команда».

Заезд «Единство/We are together» включил в себя смены «Территория многополярного мира» и «Территория диалога» и прошел с 19 по 23 августа. Его посетили 309 человек.

«В рамках экологизации форумной линейки Росмолодежи „Зеленый фургон“ познакомил участников форума не только с возможностью переработки пластика — уже на заезде „Команда“ мы расширили наши мастер-классы и также проводили апсайкл одежды, где ребята смогли из вещей общего мерч-набора сделать свои уникальные аксессуары на память о форуме и „Зеленом фургоне“, — поделился сопредседатель Движения „Экосистема“ Андрей Руднев.

Пятый итоговый заезд форума «Команда» состоялся 25–29 августа и собрал 200 лучших участников предыдущих восьми смен, а также других проектов и форумов Росмолодежи.