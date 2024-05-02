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Более 500 учащихся Ступина приняли участие в легкоатлетической эстафете

В Ступине состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования стали заключительным этапом спартакиады школьников, которая проходила в течение учебного года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В эстафете приняли участие 37 команд, более 500 человек. Участники бежали круг, разделенный на 12 этапов разной сложности. В категории общеобразовательных организаций города победила сборная команда школы № 5. Второе и третье места заняли восьмая и вторая школы соответственно.

Среди сельских общеобразовательных организаций первое место заняли спортсмены Малинской школы. Усадовская школа заняла второе место, а Мещеринская школа — третье. Среди высших средних профессиональных заведений самыми быстрыми оказались ребята из техникума им. А. Т. Туманова. Его команды заняли первое и второе места. Третье место заняли спортсмены МАИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.