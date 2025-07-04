Стас Намин не смог запретить продавать виниловые пластинки группы Gorky Park

Музыкант, композитор и режиссер Анастас Микоян, известный как Стас Намин, не смог через суд запретить интернет-магазинам торговать виниловыми пластинками группы Gorky Park. Он проиграл дело, сообщает Mash .

В мае Намин обнаружил, что в Сети продают диски группы. Музыкант решил обратиться в суд. Ему принадлежат права на логотип с серпом и молотом.

Композитор попросил суд, чтобы пластинки сняли с продажи, но ему отказали. Намину объяснили, что на диске написано только название, а логотип отсутствует.

Тогда музыкант решил не останавливаться и подал несколько апелляций. Все они были отклонены.