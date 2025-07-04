В Подольске к концу 2025 года запустят производство промышленных контейнеров

Компания «Еврокуб» (входит в группу АО «МСС»), специализирующаяся на поставках строительных материалов и инъекционного оборудования, наладит в Подольске выпуск промышленных контейнеров для транспортировки и хранения жидкостей, сыпучих материалов, химикатов и продуктов питания. Здесь создадут свыше 50 рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В Подольске появится ещё одно современное производство. В будущих цехах уже идут активные ремонтные работы, чтобы к концу текущего года запустить первую производственную линию. В 2026 году предприятие планирует выйти на полную мощность и выпускать более 35 тысяч контейнеров ежегодно. Будем сопровождать проект на всех этапах, чтобы вместе реализовать амбициозные планы и укрепить промышленный потенциал округа», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Общий объем инвестиций превышает 820 млн рублей. Существенную поддержку компании оказал Фонд развития промышленности Московской области: 80 млн рублей инвестор получил в виде льготного займа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.