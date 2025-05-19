Более 500 тыс жителей Подмосковья уже проголосовали за объекты благоустройства

В Подмосковье продолжается Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов для благоустройства. Уже более 525 тыс. жителей региона приняли участие в опросе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В нашем регионе голосование проходит уже в пятый раз. В этом году жители могут выбрать из 289 территорий в 54 городских округах. Каждый год мы замечаем, что активность людей растет: уже более 525 тыс. человек приняли участие в голосовании. Очень важно, что в такую работу максимально вовлечены жители, ведь сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих людей» — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Жители голосуют за самые разные проекты, такие, например, как обновление детских площадок, создание скейт-парков, реконструкция площадей. Наибольшую активность проявляют жители округа Пушкинский, Воскресенска, Люберец, Щелкова, Подольска, Зарайска, Химок и Реутова.

Голосование проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Принять участие в выборе может любой житель Подмосковья старше 14 лет. Для этого нужно выбрать по ссылке свой регион и понравившийся проект благоустройства.

Голосование продлится до 12 июня включительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.