Более 500 спортсменов объединила «Люберецкая лыжня» в лесопарке «Чемпион»

В городском округе Люберцы в лесопарке «Чемпион» 4 марта прошла «Люберецкая лыжня», посвященная памяти олимпийского чемпиона А. А. Прокуророва. В спортивном мероприятии приняли участие более 500 человек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уже в 34-й раз в округе проходит этот традиционный лыжный забег. В этом году участниками стали свыше 500 человек — представители образовательных и спортивных организаций округа. К соревнованиям присоединились как спортсмены-любители, так и профессионалы. Каждый мог выбрать для себя подходящую дистанцию — 1, 2, 3 или 5 км.

«Приятно, что благоустроенный по программе губернатора лесопарк оправдывает свое название и превращается в полноценный центр спорта: в конце февраля здесь также состоялись лыжные гонки на призы олимпийского призера, жительницы Дзержинского Натальи Коростелевой», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Для всех желающих была организована возможность сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по бегу на лыжах.

Лесопарк «Чемпион» традиционно остается одним из любимых мест активного отдыха жителей округа. В зимний период здесь регулярно катаются на лыжах любители, а также проходят тренировки воспитанников отделения лыжных гонок спортивной школы «Орбита».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.