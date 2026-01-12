Более 500 мероприятий провели в парках Подмосковья на новогодних праздниках

Свыше 500 мероприятий провели в подмосковных парках в период с 31 декабря по 11 января, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Более 500 тыс. (человек — ред.) мы фиксируем посещаемость данных мероприятий», — сказал Хайкин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Зампред правительства добавил, что также в период новогодних праздников в парках региона прошли 72 спортивных мероприятия, которые посетили около 21 тыс. участников и зрителей. Кроме того, в этом году запустили пилотный проект «Красная машина» для занятия детей на катках. В настоящее время он действует в 3 парках.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.